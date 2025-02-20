Константин Грубич о вступлении Игоря Ласточкина в ВСУ: "Он серьезно настроен"

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич поделился воспоминаниями о совместных учениях с Игорем Ласточкиным.

Напомним, юморист и звезда студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин сообщил в своем Instagram, что вступил в ряды ВСУ. Кроме этого, он опубликовал видео, как с побратимами проходил военные учения. На одном из кадров редакция ТСН.ua заметила известного телеведущего Константина Грубича. Как мы узнали, это было военное обучение в Донецкой области, в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Константин Грубич и Игорь Ласточкин на учениях/facebook Константина Грубича

"Мы были там три дня, нам показали, как проходит подготовка бойцов, процесс разминирования и многое другое", — рассказал в комментарии для ТСН.ua Грубич.

Относительно решения Игоря Ласточкина вступить в ряды ВСУ, его коллега сказал следующее:

"Думаю, что не в последнюю очередь решение Игоря как раз связано с тем, что он все видел собственными глазами, знает персонально командиров. Я тогда уже видел по нему, что он серьезно настроен, и действительно мог бы стать одним из военных. Потому что у него очень умело получалось выполнять все задачи, и еще он точно стрелял. Но это мои личные размышления! Но то, что он совершил такой смелый поступок, заслуживает только уважения" – сказал ТСН.ua Грубич.

Напомним, известный украинский певец Миша Крупин также присоединился к рядам ВСУ.

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