Константин Грубич откровенно рассказал, где сейчас дети Пелыха и Лозинской и как закрутился их роман

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич рассказал о дальнейшей судьбе ведущей и режиссера Саши Лозинской после трагической гибели ее мужа, ведущего и продюсера Игоря Пелиха в аварии 2009 года.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" звезда поделился историей, как закрутился роман его коллег и соведущих Саши Лозинской и Игоря Пелиха еще до съемок их комедийного проекта "Не всі вдома" в девяностых.

"У них роман возник до съемок через аську (программа обмена сообщениями – прим. ред.). Это предтеча будущих соцсетей. Они друг друга не видели. Потом они встретились лично. Вскоре мы искали замену (на шоу "Не всі вдома" – прим. ред.), потому что пять раз в неделю вели эфиры ежедневно по два часа. И у нас не было замены. И вышел Пелых и еще один товарищ. В итоге берут Игоря. Не в последнюю очередь он был оригинален, ни на кого не похож. И все же у них с Сашей была симпатия, любовь. А продюсером был отец Саши. Думаю, что это все повлияло. Но если бы он не был талантлив, то его бы не взяли", - рассказал ведущий.

Фрагмент передачи "Не всі вдома" с Константином Грубичем и Сашей Лозинской / Фото: ТСН.ua

Как признается Грубич, сейчас он редко общается с Александрой, но в курсе последних событий в ее жизни. В частности, звезда рассекретила, что ее дочери находятся за границей, а их сын Иван защищает Украину на фронте. К тому же ведущий признался, что Лозинская во второй раз вышла замуж и продолжает дело, которое открыла еще с покойным мужем Пелыхом.

Иван и Игорь Пелыхи

"Трагедия, которая с ним произошла, как гром среди ясного неба. В целом знаю, что с Сашей. Иван воюет, девушки учатся и работают за границей. Самый маленький дома в Киеве. Она во второй раз вышла замуж. У нее свой продакшн, их с Игорем ", – добавил Константин.

Напомним, недавно Константин Грубич признался, почему отказывается искать убийцу своей дочери, трагически погибшей в ДТП.

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