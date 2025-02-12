Константин Грубич показал дочь-красавицу и как после ракетного обстрела поздравлял ее с 29-летием

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич отмечает день рождения дочери. Владиславе исполняется 12 февраля 29 лет.

Журналист уже публично поздравил дочь с праздником. Он адресовал ей пост в Instagram. В частности, Грубич опубликовал различные фотографии с Владиславой и рассказал, как прошло утро именинницы. По словам ведущего, дочь тщательно распланировала празднование. В частности, утро дня рождения она всегда стремится провести в кругу семьи. Однако уже третий год планы портит страна-агрессор Россия. В этом году оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Однако даже при таких ужасных событиях ведущий ищет позитив. В частности, и Владу ранним утром поздравили, и звуки взрывов они сравнили с салютами, чтобы не расстраиваться.

Дочь Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

"Наша Вдала очень большой режиссер своей жизни: любит все заранее представить, распланировать, расписать сцены… Вот и днюху ежегодно тщательно прорабатывает. Счастье, что главное утро 12 февраля всегда стремится провести в самом узком семейном кругу. Так случилось и сегодня. Лишь в последние годы в ее постановку постоянно вмешивается более могущественный и бессердечный "российский режиссер". В этот раз, например, заставил поздравить дочь рано: в конце ночи устроил страшные взрывы и нервную атаку. Мы сказали имениннице, что это салют в ее честь! А что делать: чтобы не плакать, мы знаем рецепты…", – говорит Грубич.

Дочь Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Также ведущий адресовал дочери теплые слова. Он поблагодарил Владиславу, что она появилась в их с женой жизни. Журналист отметил, что они с возлюбленной очень хотели стать родителями и ждали ребенка. Кроме того, Грубич обратился к Владиславе и отметил, что она очень большая молодец. А впереди дочь ждут новые успехи, чего он ей искренне желает.

"Владуся! Ты появилась на свет в период величайшего пика нашей с мамой любви. Ты желанный, ожидаемый ребенок, ты та, кто дала старт совершенно новой эре существования нашего (родителей) союза. Поскольку ты родилась очень социальной, то Боженька быстренько подкинул тебе компанию: братика и сестричку! Ваше детство точно не было скучным! Знай, что мы тебя, безусловно, любим, доверяем, приветствуем твои профессиональные успехи и желаем новых", - добавил ведущий.

Дочь Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Напомним, недавно сын Константина Грубича праздновал день рождения. Ведущий показывал редкие фото Ярослава и поздравлял его с 28-летием.

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