Константин Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери, которой не стало 9 лет назад

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич рассказал, что сегодня, 12 июля, годовщина гибели его младшей дочери Ольги.

Девушке не стало 9 лет назад в 17-летнем возрасте. На странице в Instagram ведущий разместил фотографию девушки и почтил ее память. Грубич рассказал, что Ольга часто приходит к нему во сне, и это для него радость. Ужас наступает, когда Константин просыпается и понимает, что дочери нет:

"12 июля – единственный день, когда я об этой нашей семейной трагедии с преждевременным уходом Олюни напоминаю всем, кто 9 лет назад волновался, верил, помогал, молился. Ведь это тот день, когда из больницы в 5 утра были неприняты звонки, а в 6-й я все же взял злую трубку и разбудил всех домашних своим воем, которого никто и никогда до сих пор от меня не слышал…" – рассказал ведущий.

Грубич признался, что не знал, писать этот пост или нет, однако все же решился и написал, чтобы все могли почтить память Ольги:

"Все-таки пишу, потому что наша девочка заслуживает незабываемости. Оля была удивительно красива и внутренне, и внешне. Она уверенно хотела быть социальной работницей, чтобы помогать немощным людям. А если наша со Светланкой младшая дочь что-то решила, то уже дальше ее остановить практически нереально", – рассказал о погибшей дочери ведущий.

Дочь Константина Грубича Ольга / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич также подчеркнул, что написал пост "не ради грустных смайлов", а поддержать тех родителей, которые, как и он, похоронили своих детей:

"Нам выпало больше всего из возможных несчастий. Годы не дают облегчения и утехи, боль не утихает, она может атаковать врасплох. Поэтому советую не питать иллюзий на спасение во времени. Зато максимально отвлекайтесь: работайте, общайтесь, помогайте, воюйте (если чувствуете силы) …Только не крайьте себе душу и не концентрируйтесь на своей потере. Таких поломанных судьбой утративших детей калек сейчас в Украине, к сожалению, тысячи. Поэтому нам нужно устоять на ногах и жить дальше ради погибших также", – отметил Грубич.

Напомним ранее Константин Грубич поделился, что до сих пор не знает, кто виноват в смерти его дочери. Трагедия произошла девять лет назад ночью в Киеве. Ольга возвращалась домой, как вдруг на пешеходном переходе ее сбил водитель и скрылся с места ДТП. Грубич считает, что полиция скрыла от его семьи правду об убийце и что это сделал "непростой человек".

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