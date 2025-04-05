Константин Грубич показал невиданное фото с Ириной Билык и попал в конфуз

Константин Грубич и Ирина Билык / © instagram.com/kostya_hrubych

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Украинский ведущий Константин Грубич поздравил певицу Ирину Билык с юбилеем.

Знаменитость опубликовал архивную фотографию, на которой предстает с исполнительницей. На изображении они позируют еще совсем юными, так что их почти не узнать. В публикации Константин рассказал, что хотел поздравить Ирину с 55-летием, но она не берет трубку. Так что публично адресовал ей теплые слова.

Правда, ведущий перепутал даты. В комментариях под постом поклонники поправили шоумена и отметили, что Ирина Билык празднует день рождения не сегодня, 5 апреля, а завтра – 6 апреля. Тем не менее, пользователи накануне юбилея насладились неузнаваемым фото артистки.

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Константин Грубич с Ириной Билык / © instagram.com/kostya_hrubych

"Она мне сегодня позвонила… Узнали мелодию? Да, это Ира Билык. И песня уже классическая. И я сегодня пытался позвонить ей, чтобы поздравить с юбилеем. Но Ира не ответила. Имеет право, потому что таких "дозвонщиков" сегодня немало. шедевров. Желаю талантливому человеку любви, вдохновения, неисчерпаемости магии крутить словами и нотами для создания новых песенных шедевров. Пусть наша молодость остается с нами, а зрелость принесет новые интересные истории", — написал Грубич.

Напомним, недавно Константин Грубич опубликовал видео 26-летней давности. Ведущий показал, каким был его быт с женой и их тремя маленькими детьми в те времена.