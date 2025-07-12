Константин Грубич показал покойную 17-летнюю дочь на памятном фото и довел до слез

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич показал свою дочь Ольгу, которая погибла в жутком ДТП в 2014 году.

В своем фотоблоге знаменитость рассказал, что сегодня, 12 июля, исполняется ровно 11 лет с момента трагедии. Поэтому Константин почтил память девушки ее черно-белым фото и выразил всю ту боль, которая сопровождает его уже много лет подряд.

"Уже 11 лет без Оли. Безграничная", - с грустью написал Грубич.

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Ольга Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Отметим, Ольга Грубич ушла из жизни 12 июля 2014 года после ужасного ДТП. Автомобиль сбил девушку, в результате чего она оказалась в коме с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Врачи в течение двух недель боролись за ее жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло. Она так и не пришла в сознание. Как отмечал Константин, виновника аварии правоохранители не нашли до сих пор.

С тех пор ведущий неоднократно чтил память дочери в публичных постах и продолжает хранить светлые воспоминания о ней. Так, в начале этого года Константин приезжал на могилу к родному человеку в день ее рождения. В этом году Оле могло бы исполниться 28 лет.