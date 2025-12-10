Константин Грубич показал ранее невиданное фото со своей свадьбы 31-летней давности

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич показал ранее невиданное фото со своей свадьбы.

Архивным кадром знаменитость поделился не просто так. Дело в том, что 10 декабря журналист и его жена Светлана празднуют годовщину брака. Влюбленные уже 31 год находятся в статусе супругов. Константин Грубич вспомнил, как они с возлюбленной заключали брак. Паре тогда пришлось отменить свадьбу. Однако брак в ЗАГСе они заключили. Журналист показал архивные фото с того особенного дня.

"Нам с тобой точно не скучно уже 31 год. 10 декабря 1994-го в Днепровском ЗАГСе мы расписались в журнале регистрации брака. У нас тогда отменилась свадьба из-за трагедии с друзьями, но роспись мы не отменили. Свидетелей пришло мало. Но главные были на месте", - вспоминает ведущий.

Константин Грубич с женой в ЗАГСе / © instagram.com/kostya_hrubych

И вот, супруги уже 31 год находятся в браке. По случаю особенной даты Константин Грубич обратился к жене. К слову, 31 год брака - это Солнечная свадьба. Журналист говорит, что в этом есть свой символизм. Ведущий признается, что жена является его солнечным лучом, который всегда радует, а особенно в такие мрачные времена.

"Света, помню тебя в удивительно красивой голубой блузке, а себя в классическом костюме с галстуком. Автографы на документах мы поставили, обручальными кольцами обменялись, и наша семейная жизнь стартовала. Сегодня (10 декабря - прим. ред.) "солнечная" годовщина. Справедливо, потому что ты, Свет, всегда мое солнце. Особенно в нынешние мрачные времена...", - говорит журналист.

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

