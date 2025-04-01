Константин Грубич показал себя с детьми 26 лет назад и удивил сходством с Данилко

Константин Грубич

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Ведущий "1+1 Україна" Константин Грубич поделился, как выглядел 26 лет назад.

В Instagram звезда опубликовал видео, которое в 1999 году транслировали в программе "Сніданок з 1+1". Так, в свое время проект пришел в гости к ведущему и его семье. На архивном видео 31-летний Константин показал свое жилье и быт. В частности, в кадры попали его жена Светлана, которая готовила завтрак на кухне, и их трое детей.

Под видео собралось немало комментариев от поклонников шоумена. Большинство отметило, что его просто не узнать и приравняли внешность Грубича к шоумену Андрею Данилко и солистам группы “Ziferblat”, которые в этом году едут от Украины на “Евровидение-2025”. Остальные же отметили, что не могут налюбоваться такой семейной идиллией.

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Это так мило и трогательно. Все прекрасны

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Какие хорошие времена были!

На Данилко очень похож

Напомним, недавно бывшая жена нардепа Николая Тищенко бизнесвумен Алла Барановская показала, как кардинально изменилась за три года. На фото ее просто не узнать.