Константин Грубич показал своего 28-летнего сына и публично обратился к нему

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич поздравил сына с 28-летием.

В день рождения сына знаменитость в фотоблоге опубликовал ряд фото со взрослым именинником. Константин вспомнил, как они во время войны вместе работали и рассказал о достижениях сына. В частности, какими поступками он помогает родине в трудные времена.

"Ярик! Твой день рождения, несмотря на все обстоятельства, должен стать источником вдохновения для тебя! Знай, что ты на правильном пути и твоя внутренняя энергия поможет выстоять и пережить лихие времена. Знаю, насколько важно для тебя жить в унисон со своим народом, принимать решения, за которые не будет стыдно", – подчеркнул ведущий.

Сын Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Сын Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Грубич публично поблагодарил сына за их общие проекты и высказал искренние поздравления: "До сих пор благодарен тебе за наши поездки-экспедиции в освобожденные весной 22 года украинские города и села Сумщины, а позже — на Донбасс и в Херсон. Отснятые тобой кадры вошли в фонд национальной памяти о преступлениях рашистов, а наши разговоры по-свежему после увиденных ужасов до сих пор вдохновляют меня жить дальше. Тогда был высокий градус доверия и веры в лучшее завтра. Я желаю тебе безошибочного внутреннего компаса! Пусть сложатся условия, чтобы ты использовал свой творческий потенциал так, как хочешь! Прошу Бога, чтобы давал тебе надежных людей рядом, верных коллег, и чтобы ты встретил того человека, который навсегда станет родным и единственным. Поздравляю! Многая лета!"

Сын Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Сын Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostyagrubych

Напомним, Константин Грубич также воспитывал дочь. Однако Ольга, к сожалению, погибла в 2014 году в результате ДТП. Недавно шоумен показал, как на ее могиле почтил память.

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