Константин Грубич показал сына с протезом после ампутации руки на фронте и растрогал признанием

Константин Грубич с сыном

Украинский ведущий Константин Грубич показал весомый этап в процессе реабилитации своего сына Ярослава.

Почти год назад 28-летний защитник получил серьезную травму на фронте, в результате которой потерял правую руку. После этого начался длительный и непростой путь восстановления — с физической реабилитацией и борьбой с фантомными болями. Несмотря на все, Ярослав не терял силы духа, поражал своей стойкостью и даже задумывался о возвращении к службе.

Теперь же наступил новый этап. Константин Грубич в Instagram показал первые кадры сына с протезом, сделанные во время его публичного выступления. На фото Ярослав уверенно держится перед аудиторией и делится собственным опытом. По словам ведущего, он гордится сыном. Если раньше тот избегал публичности, то сейчас все чаще выступает перед людьми и говорит о жизни после ампутации.

Ярослав Грубич

«Когда-то Ярослав избегал публичных выступлений. Сейчас все чаще он достаточно активно продвигает свой опыт и видение перед аудиторией. Я только что прослушал в парикмахерском кресле выступление сына на конференции в КНУ „Работа в сфере протезирования: где твой потенциал?“. Наш Ярик рассказал о своем пока начальном опыте жизни с протезом», — рассказал звездный папа с гордостью.

К слову, ранее Ярослав рассказывал, что такой механический протез с крюком — временный. В дальнейшем он намерен заменить его на бионический с кистью.

