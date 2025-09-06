ТСН в социальных сетях

Гламур
3219
1 мин

Константин Грубич показал жену-красавицу и как она с их двумя детьми день провела

Семья вышла на прогулку по Киеву.

Валерия Гажала
Константин Грубич

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич показал милую семейную прогулку.

В своем фотоблоге знаменитость поделился радостным мгновением, как его жена Светлана вместе с дочерью Владиславой и сыном Ярославом, которому недавно ампутировали руку из-за серьезного ранения на фронте, вместе прогулялись по Киеву. Ведущий рассказал, что не смог разделить счастье и быть рядом, ведь находился в командировке. Тем не менее, Константин признался, что очень радуется таким семейным встречам.

Семья Константина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Семья Константина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Семья Константина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Семья Константина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Семья Константина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

Семья Константина Грубича / © instagram.com/kostyagrubych

"Я в командировке, снимаем удивительных украинцев, которые своим талантом могут вскружить голову любому на этой планете. А дома, в Киеве, моя семья собралась и провела вместе интересный день. Влада с мамой Светланой сделали красивые прически, а Ярик на несколько часов отвлекся от больничного круговорота, заменил аккумулятор в телефоне и увидел Крещатик", — написал Грубич.

В комментариях пользователи засыпали звездную семью комплиментами и пожеланиями:

  • Мамочка такой цветочек, как сестра с дочкой, и сын-герой — красавец!

  • Благополучия вашей семье

  • Прекрасная семья

Напомним, недавно ведущая Оксана Гутцайт рассекретила, кем и где работает ее 23-летняя дочь Элина.

3219
