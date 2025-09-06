- Дата публикации
Константин Грубич показал жену-красавицу и как она с их двумя детьми день провела
Семья вышла на прогулку по Киеву.
Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич показал милую семейную прогулку.
В своем фотоблоге знаменитость поделился радостным мгновением, как его жена Светлана вместе с дочерью Владиславой и сыном Ярославом, которому недавно ампутировали руку из-за серьезного ранения на фронте, вместе прогулялись по Киеву. Ведущий рассказал, что не смог разделить счастье и быть рядом, ведь находился в командировке. Тем не менее, Константин признался, что очень радуется таким семейным встречам.
"Я в командировке, снимаем удивительных украинцев, которые своим талантом могут вскружить голову любому на этой планете. А дома, в Киеве, моя семья собралась и провела вместе интересный день. Влада с мамой Светланой сделали красивые прически, а Ярик на несколько часов отвлекся от больничного круговорота, заменил аккумулятор в телефоне и увидел Крещатик", — написал Грубич.
В комментариях пользователи засыпали звездную семью комплиментами и пожеланиями:
Мамочка такой цветочек, как сестра с дочкой, и сын-герой — красавец!
Благополучия вашей семье
Прекрасная семья
