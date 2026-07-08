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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
456
Время на прочтение
2 мин

Константин Грубич показался с женой-красавицей и признался, как они переживают атаки на Киев

Ведущий эмоционально высказался об обстрелах столицы.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Константин Грубич

Константин Грубич

Украинский телеведущий Константин Грубич поделился редким фото с супругой Светланой и рассказал, как их семья переживает очередные российские атаки на Киев.

В фотоблоге ведущий опубликовал общий кадр с возлюбленной, которій с помощью искусственного интеллекта стилизовал под детский рисунок. По словам Грубича, после еще одной беспокойной ночи он решил хоть немного отвлечься и послал изображение брату, который каждый раз волнуется за их безопасность.

«Снова подбросили с кровати проклятые взрывы, на этот раз даже без тревоги. Живые. Молюсь и играю с ИИ. Обработал недавнюю фотку с женой в предложенном стиле детского рисунка. Послал как шутку брату Богдану в Полтаву, который всегда в адские ночи спрашивает из нашей родной Дублянщины, как мы здесь. Лучше веселее вместо страшнее. Оставайтесь живыми, а уродам пусть наступит п***ец!» — эмоционально написал ведущий.

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Подписчики сразу поддержали телеведущего и его семью теплыми словами. В комментариях они восхищались супругами, желали им мирного неба и скорейшей победы Украины.

  • Какие вы красивые с женой

  • Здравствуйте, какие же вы молодцы, вы очень хорошая пара. Долгих лет вашей семье

  • Мирного неба! Удачи! Божьего благословения

Напомним, в последние недели Россия значительно усилила массированные атаки на Киев. Из-за ночных обстрелов жители столицы все чаще проводят ночи в укрытиях, а украинские знаменитости открыто делятся переживаниями и показывают последствия вражеского террора. Как недавно актриса Елена Кравец показала квартиру с выбитыми окнами.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
456
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