Константин Грубич показался с женой-красавицей и признался, как они переживают атаки на Киев

Константин Грубич

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Украинский телеведущий Константин Грубич поделился редким фото с супругой Светланой и рассказал, как их семья переживает очередные российские атаки на Киев.

В фотоблоге ведущий опубликовал общий кадр с возлюбленной, которій с помощью искусственного интеллекта стилизовал под детский рисунок. По словам Грубича, после еще одной беспокойной ночи он решил хоть немного отвлечься и послал изображение брату, который каждый раз волнуется за их безопасность.

«Снова подбросили с кровати проклятые взрывы, на этот раз даже без тревоги. Живые. Молюсь и играю с ИИ. Обработал недавнюю фотку с женой в предложенном стиле детского рисунка. Послал как шутку брату Богдану в Полтаву, который всегда в адские ночи спрашивает из нашей родной Дублянщины, как мы здесь. Лучше веселее вместо страшнее. Оставайтесь живыми, а уродам пусть наступит п***ец!» — эмоционально написал ведущий.

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Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Подписчики сразу поддержали телеведущего и его семью теплыми словами. В комментариях они восхищались супругами, желали им мирного неба и скорейшей победы Украины.

Какие вы красивые с женой

Здравствуйте, какие же вы молодцы, вы очень хорошая пара. Долгих лет вашей семье

Мирного неба! Удачи! Божьего благословения

Напомним, в последние недели Россия значительно усилила массированные атаки на Киев. Из-за ночных обстрелов жители столицы все чаще проводят ночи в укрытиях, а украинские знаменитости открыто делятся переживаниями и показывают последствия вражеского террора. Как недавно актриса Елена Кравец показала квартиру с выбитыми окнами.

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