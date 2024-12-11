Константин Грубич показался в объятиях жены и нежно поздравил ее с 30-й годовщиной брака

Украинский ведущий Константин Грубич сообщил о важном празднике в его семье.

Исполнилось ровно 30 лет браку шоумена с супругой Светланой. По случаю важной даты Константин Грубич посвятил избраннице пост в Instagram, в котором поздравил ее с годовщиной. В частности, ведущий опубликовал их совместное фото, на котором появился в объятиях возлюбленной.

Также Грубич высказался о супружеской жизни со Светланой. Ведущий говорит, что в их отношениях с женой не обошлось без ложки дегтя. В частности, бывали разные моменты с недоразумениями и ссорами.

"Это не было полностью медовое путешествие. Мы даже сейчас отходим от недавнего переперченного блюда, что часто у нас случаются в меню отношений. Причины ссор банальны: не такая яичница, не так понял, куда пошел, почему не позвонил и еще тысяча пустяков, что портят нервы, а в конце концов делают крепче наш длительный союз", — поделился шоумен.

Константин Грубич с женой / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич говорит, что хоть они с женой и не являются идеальной парой и примером для подражания, однако он очень счастлив и охотно отпразднует уже много лет спустя 60-ю годовщину брака. По словам ведущего, все испытания, которые им со Светланой пришлось пережить, сделали их пару только крепче.

"Хочу, чтобы еще хотя бы столько вместе. Мы не идеальная пара и не пример для подражания. У нас куча ошибок и до сих пор нет общей точки зрения на многое. Но есть твои глаза и руки, перед которыми я всегда капитулирую. Спасибо за тридцатку, моя жемчужинка!" – обратился к жене шоумен.

Напомним, недавно ведущая Даша Малахова праздновала годовщину брака с мужем, который моложе нее на 10 лет. Знаменитость также показывала, какой была их свадьба.

Читайте также: