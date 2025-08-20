Константин Грубич попросил помощи для сына, который потерял руку на войне

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич обратился к украинцам с личной просьбой

Ведущий 20 августа празднует день рождения. Но вместо поздравлений он попросил поддержать сбор средств на реабилитацию его 28-летнего сына Ярослава, который потерял правую руку на войне. Константин Грубич напомнил, что два года назад организовал сбор на дроны для фронта. На этот раз он хочет собрать средства на протезирование и реабилитацию Ярослава.

«Второй раз в жизни на свой день рождения прошу донатить: в 55 собирал на дроны, а сейчас хочу использовать шанс и накопить какую-то сумму на будущую реабилитацию раненого россиянами сына, потому что мечтаю, чтобы у него появилась действующая новая правая рука, без которой оператору и креатору не обойтись в работе», — написал ведущий в посте.

Журналист отметил, что все собранные средства будут использованы прозрачно и исключительно на помощь сыну и благотворительные инициативы. Часть средств он планирует передать на закрытие сбора для бесплатных обедов в Тростянце Сумской области, которые уже несколько лет организует ресторатор Мирослав Шило.

Напомним, недавно украинский фотограф рассказал как сын Константина Грубича потерял конечность. Сейчас Ярослав проходит реабилитацию.