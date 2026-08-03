Константин Грубич показал себя 40 лет назад в Крыму и удивил всех неузнаваемым видом

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Украинский телеведущий Константин Грубич тронул зрителей архивной фотографией из молодости, сделанной в Крыму, и поделился личными воспоминаниями почти 40-летней давности.

Ведущий случайно наткнулся на свой студенческий фотоальбом и решил показать подписчикам один из самых ценных снимков. Фотография датируется летом 1986 года. Тогда будущий журналист вместе с однокурсниками после аварии на ЧАЭС поехал работать в пионерский лагерь на Южном берегу Крыма. Из-за юного возраста большинство студентов не могли работать вожатыми, поэтому помогали на кухне. Он признается, что просмотр старых фотографий вызвал у него теплые эмоции и улыбку.

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«Сегодня случайно наткнулся на свой студенческий фотоальбом. А в нём — фотографии, которым ровно 40 лет», — поделился Грубич.

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Константин Грубич

Телеведущий также рассказал, что лагерь «Тюзлер», где они работали, находился на дороге из Ялты на Ай-Петри. Именно там и были сняты памятные кадры, которые сейчас вернули его мыслями в студенческие годы. Впрочем, больше всего самого Грубича позабавило его тогдашнее изображение.

«Смотрю на эти фотографии и улыбаюсь. Каким же он был кудрявым. Прошло четыре десятилетия. Изменились мы, изменился мир. Но те воспоминания остались светлыми. Поэтому Крым всегда был, есть и будет в моём сердце. И я очень верю, что когда-нибудь снова смогу пройти по той дороге, вдохнуть крымский воздух и увидеть море — уже в украинском, свободном Крыму», — написал ведущий.

Публикация быстро вызвала немало откликов. Одни пользователи шутили о легендарных кудрях телеведущего, которые, по их мнению, сейчас снова были бы в моде. Другие поддержали его слова о Крыме и выразили надежду, что мечта о возвращении на украинский полуостров непременно сбудется.

Напомним, недавно сын Константина Грубича, спустя год после потери руки на фронте, сделал трогательное признание.

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