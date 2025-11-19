Константин Грубич признался, кто из звездных друзей поддержал его после тяжелого ранения сына

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич признался, кто из звездный друзей поддержал его после тяжелого ранения сына на войне.

В июне этого года стало известно, что 28-летний Ярослав Грубич присоединился к рядам ВСУ. Уже через месяц юноша шокировал новостью, что получил тяжелое ранение, в результате которого потерял конечность. Константин Грубич на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что их жизнь с тех пор изменилась. Сейчас Ярослав находится на лечении и готовится к протезированию.

"Это чудо, что мой ребенок остался жив. Жизнь полностью изменилась. Мы подчинены лечению, будущему протезированию. Мы боремся с депрессией, но опять же все в сравнении. Могло быть гораздо хуже", - говорит Грубич Анне Севастьяновой на премьере "Вартових Різдва".

Константин Грубич с сыном

Константин Грубич признался, что его семья получила немало поддержки и от близких, и друзей, и коллег, и поклонников. Особенно ведущему запомнилась актриса Римма Зюбина. Она одной из первых позвонила и поддержала семью Грубича.

"Я не скажу, что звонили, потому что писали. Я тогда был немного так в тумане и не могу назвать всех, но, пожалуй, что все, кого я знаю. Но важным разговором было в первый день, когда это стало публично известно, это Римма Зюбина позвонила, и мы хорошо поговорили. Она была одной из первых, кто возил нас по монастырям, когда дочь погибла, и здесь она проявилась. Мы можем с ней годами не видеться, но то, что мы родственные души, это точно", - вспомнил ведущий.

Римма Зюбина / © instagram.com/rimma_ziubina

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Напомним, недавно Константин Грубич впервые за долгое время показался с дочкой и женой на публичном мероприятии. Журналист поделился, как проводил время с семьей.