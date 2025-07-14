Константин Грубич рассказал о неприятной остановке работником ТЦК и что возмутило в его поведении

Константин Грубич

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Украинский ведущий и журналист Константин Грубич рассказал, как его остановил работник ТЦК и возмутил своим поведением.

Инцидент произошел в прошлом году в Мукачево. Журналист туда поехал вместе с командой выполнять рабочие дела. Там их остановил работник ТЦК. Константин Грубич на YouTube-канале "Знай свій край" вспомнил, что офицер сразу сказал показать документы, но при этом чувствовалось высокомерие в его общении. Ведущий не стал молчать, а попросил "снизить градус напряжения".

"Меня останавливает в Мукачево ТЦК. Не меня, а наше авто, мы здесь по работе. Я слышу такое какое-то или высокомерие, или что... В самом обращении: "Покажите свои документы". Я говорю: "Так, градус напряжения немного ниже. Мы делаем здесь государственное дело, вот мои документы и все". Абсолютно быстро переориентировался офицер, уже нормально, уже я не чувствовал такого, что вроде бы передо мной "хозяин жизни", - вспоминает Грубич.

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Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Ведущий говорит, что его очень сильно возмутило такое высокомерие. Константин Грубич отметил, что понимает, что работники ТЦК должны выполнять свою работу. Тем не менее, ведущий считает, что высокомерие неуместно совсем во время вручения повесток. Журналист убежден, что это должно происходить психотерапевтически, а в тот момент он почувствовал отношение к себе, как к "рабу".

"Не знаю, узнал меня или нет, но дело не в узнавании, а в том, как обращаться. И так все перепуганы! Я понимаю и ту сторону, и другую. Но само обращение уполномоченных государством, чтобы тебе давали повестки на защиту Родины, оно должно быть как минимум немножечко психотерапевтичное, а не так, что я хозяин, а ты мой раб. Я это абсолютно почувствовал, и это меня очень возмущает. Возможно, я очень дерзко ему ответил, рискуя получить ту самую повестку, но я так чувствовал", - подытожил ведущий.

Напомним, недавно Константин Грубич рассказал, что его 28-летний сын вступил в ряды ВСУ. Журналист уже прокомментировал решение Ярослава отправиться на службу.