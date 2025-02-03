Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери и довел до слез обращением к ней

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери, которая погибла в 2014 году в результате ДТП.

Дело в том, что сегодня, 3 февраля, Ольге могло бы исполниться 28 лет. Грубич почтил память погибшей дочери. Он съездил на могилу Ольги, а также оставил щемящее обращение к ней. Константин Грубич с грустью поблагодарил дочь, что она была в их жизни. Также он отметил, что надеется, что когда-нибудь они еще встретятся.

"Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя. Верю, что ты еще дорассказываешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь гораздо больше нас...", — обратился к дочери ведущий.

Могила дочери Константина Грубича / Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Отметим, дочь Константина Грубича погибла в результате ДТП 12 июля 2014 года. Девушку сбило авто. Ольга две недели пролежала в коме с тяжелыми травмами, однако, к сожалению, так и не пришла в себя. Полиция до сих пор не нашла виновника аварии.

Напомним, 2 февраля была годовщина смерти музыканта Андрея Кузьменко. Дочь артиста почтила его память и съездила на могилу отца.

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