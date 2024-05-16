Константин Грубич шокировал, чем закончилось расследование смерти его дочери: "Результата нет"

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич вспомнил трагическое ДТП, в результате которого в июле 2014 года погибла его дочь Оля.

Так, в свое время 17-летняя девушка, возвращаясь домой, попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. В результате ДТП Оля пробыла в коме около трех недель и, к сожалению, умерла. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Константин вспомнил, как после смерти дочери был полностью опустошен в течение длительного времени.

"Это моя ошибка и, может быть, вина, что я не пошел встретить. Но она категорично сказала, что не нужно ее встречать. Ибо она была очень самостоятельна. Тут же я это увидел. Когда на следующее утро врач начал что-то говорить, я чуть не потерял сознание. А мне в этот день нужно было идти на съемку. Эти несколько недель были как американские горки. То есть надежда, то нет. Ты тут улыбаешься, а тут Оля в коме. Первые месяцы и годы были как во сне каком-то", - рассказал Константин.

Константин Грубич с дочерью Олей

Также знаменитость признался, что он перестал следить за судебным процессом, ведь полностью отчаялся в системе и не видит смысла идти до конца. Как признается Грубич, после раскрытия имени убийцы своей дочери могут быть роковые последствия.

"С одной стороны я должен поднять документы и поинтересоваться, какой статус у дела. Я этого не делаю. Не хочу официального разочарования. Если оно закрыто, то вообще капец, а если открыто, то все равно, что закрыто. Если бы был определенный результат, мне бы это уже сообщили. Результата нет. Искать виновного и положить остатки ресурса на это – не вижу в этом конструктива. Жене было бы лучше от того, что она знает, кто это. Если бы я до этого дошел, значит, я этого человека убью или что-нибудь сделаю. А оно мне нужно? Самое существенное – нет дочери", – объяснил ведущий.

Напомним, дочери Константина Грубича не стало почти десять лет назад. В девятую годовщину смерти Ольги ведущий почтил ее память и поделился архивным фото.

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