Константин Грубич шокировал, что до сих пор не нашел убийцу его 17-летней дочери: "Непростой человек это сделал"

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич признался, что до сих пор не знает, кто виноват в гибели его 17-летней дочери Оли.

В интервью Алине Доротюк ведущий поделился, что за девять лет с тех пор, как случилась трагедия, виновника ДТП, в котором погибла девушка, не нашли.

"Это открытый вопрос. Я не знаю, хотел бы я узнать, кто это сделал. У нас с женой на это разные взгляды. Она считает, что надо знать. Но, дело не закрыто. Чем дальше, у нас такое свое видение, что следствию известен преступник и, пожалуй, изначально. Но сделано так, чтобы он был неизвестен", – сказал Грубич.

Ведущий признался, что по документам следствие якобы было проведено правильно, но его интуиция ему подсказывает, что преступник был не простым человеком и здесь присутствует коррупция:

Костя Грубич с дочерью Олей

"Мне кажется, что это идет просто замалчивание. Но я понимаю, что я заинтересованное лицо и не могу это все объективно воспринять. Мне правду не рассказывают. По бумажкам, они все проделали правильно вроде бы. Там не было камер наблюдения и куча всяких оправдательных моментов. Но вот внутреннее ощущение, что мы обмануты. Здесь снова вступила в права коррупция, что это какой-то непростой человек это сделал. Но он ходит по земле, топчет ее. И как с этим жить. Меня успокаивает, что есть Бог, Бог разберется. Это мой ответ. Но это ответ сильного человека или слабого, я не знаю", – сказал Грубич.

Константин Грубич с семьей (Оля слева)

Ведущий признается, что до сих пор себя корит за то, что тогда не встретил дочь. Трагедия произошла в 12 ночи, но по словам Грубича, Оля, которой должно было исполниться 18 лет, не хотела, чтобы родители ее в тот роковой вечер встретили.

"Был футбол в тот вечер, не такая уж ночь была. Это 12 часов. Мы могли легко пойти ее встретить возле метро, но все же взрослый человек, 18 лет. Она сама не хотела чтобы мы ее встречали. Но я себя корю, что я этого не сделал", – признался ведущий.

Напомним, что трагедия произошла в июле 2014 года. Младшую дочь ведущего Константина Грубича Олю сбило авто на пешеходном переходе, когда девушка возвращалась домой. Три недели дочь Грубича находилась в коме. Оля скончалась в 17-летнем возрасте в результате травм, полученных во время ДТП.

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