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Константин Грубич шокировал подробностями ранения сына на войне: "Шел с оторванной рукой"
Звезда показал сына с ампутированной рукой на кресле колесном.
Украинский ведущий Константин Грубич впервые после ранения на фронте сына Ярослава, которому ампутировали руку, рассказал о его состоянии.
Знаменитость в Facebook поделился, через что пришлось пройти его сыну-воину. В частности, как после взрыва и тяжелого ранения Ярослав не потерял человечности и в состоянии шока думал о том, как помочь побрптимам и задокументировать момент.
"Мало кому из родителей приходилось видеть сына, у которого вместо красивой богатырской правой руки кровь просачивается через перевязки. Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент мыслил по-режиссерски: как бы это можно было снять? Теперь я точно имею не только сына, а еще и безусловного авторитета, который обладает такой экспертизой, как мало кто", — с гордостью написал ведущий.
Несмотря на потерю левой верхней конечности, Ярослав продолжает демонстрировать несокрушимость и стойкость. По словам Грубича, он не позволил себе отчаяться, а вместо этого поддерживает боевых товарищей и скорбит по тем, кого потерял.
"Этот парень удивительно стойко воспринял удар судьбы (на самом деле не судьбы, а вполне подлого убийственного вражеского оружия). Он ни разу не плакал, не жаловался, не ныл о своем несчастье. Он поддерживает других побратимов, которые выжили. И невыразимо страдает по погибшим. "Папа, я потерял друзей!" — говорит мой однорукий герой со вселенской грустью в голосе", — рассказал звездный отец.
Телеведущий говорит, что пока Ярослав до конца не считает себя героем, хотя именно так его воспринимают многие люди. После потери руки он пытается найти новую роль в жизни и адаптироваться к другой реальности.
"Он учится жить по-новому. Через боль, которую я, трус, даже представить себе не могу. Но все равно волны любви от растроганных людей мы почувствовали сразу. Ярик сказал: "Я же не герой!" Действительно, он не успел наделать подвигов, и не думал даже об этом. Он хотел (и хочет) быть эффективным для своего подразделения в том, что умеет и знает: области медиа. На современной войне это тоже нужная функция. Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные совестливые колебания, хотя боли и без них хватает доверху", — отметил Константин.
Несмотря на боль и шок, семья держится вместе. Грубич признается, что сам до сих пор не оправился от эмоционального удара и иногда впадает в отчаяние: "Я не хочу сожалений. Я скорее пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни с понедельника на себя оставались только рыдания".