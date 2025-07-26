Константин Грубич шокировал подробностями ранения сына на войне: "Шел с оторванной рукой"

Константин Грубич и его сын Ярослав

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Украинский ведущий Константин Грубич впервые после ранения на фронте сына Ярослава, которому ампутировали руку, рассказал о его состоянии.

Знаменитость в Facebook поделился, через что пришлось пройти его сыну-воину. В частности, как после взрыва и тяжелого ранения Ярослав не потерял человечности и в состоянии шока думал о том, как помочь побрптимам и задокументировать момент.

"Мало кому из родителей приходилось видеть сына, у которого вместо красивой богатырской правой руки кровь просачивается через перевязки. Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент мыслил по-режиссерски: как бы это можно было снять? Теперь я точно имею не только сына, а еще и безусловного авторитета, который обладает такой экспертизой, как мало кто", — с гордостью написал ведущий.

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Константин Грубич с сыном и медиками

Несмотря на потерю левой верхней конечности, Ярослав продолжает демонстрировать несокрушимость и стойкость. По словам Грубича, он не позволил себе отчаяться, а вместо этого поддерживает боевых товарищей и скорбит по тем, кого потерял.

"Этот парень удивительно стойко воспринял удар судьбы (на самом деле не судьбы, а вполне подлого убийственного вражеского оружия). Он ни разу не плакал, не жаловался, не ныл о своем несчастье. Он поддерживает других побратимов, которые выжили. И невыразимо страдает по погибшим. "Папа, я потерял друзей!" — говорит мой однорукий герой со вселенской грустью в голосе", — рассказал звездный отец.

Сын Константина Грубича

Телеведущий говорит, что пока Ярослав до конца не считает себя героем, хотя именно так его воспринимают многие люди. После потери руки он пытается найти новую роль в жизни и адаптироваться к другой реальности.

"Он учится жить по-новому. Через боль, которую я, трус, даже представить себе не могу. Но все равно волны любви от растроганных людей мы почувствовали сразу. Ярик сказал: "Я же не герой!" Действительно, он не успел наделать подвигов, и не думал даже об этом. Он хотел (и хочет) быть эффективным для своего подразделения в том, что умеет и знает: области медиа. На современной войне это тоже нужная функция. Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные совестливые колебания, хотя боли и без них хватает доверху", — отметил Константин.

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Несмотря на боль и шок, семья держится вместе. Грубич признается, что сам до сих пор не оправился от эмоционального удара и иногда впадает в отчаяние: "Я не хочу сожалений. Я скорее пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни с понедельника на себя оставались только рыдания".