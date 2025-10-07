Константин Грубич сообщил о прилете "Шахеда" рядом с его родным домом: "Хер*чило адски"

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич сообщил о прилете вражеского беспилотника "Шахед" рядом с его родным домом.

В ночь на 7 октября оккупанты атаковали Полтаву. Под обстрел захватчиков попали локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции. Как признался Константин Грубич в своем Facebook, который родом из Полтавы, его дом расположен совсем рядом с местом "прилета".

Дома находился брат ведущего, который прикован к постели. Он поделился, что жилье во время обстрелов ужасно трясло. К сожалению, в доме повылетало стекло.

Пост Константина Грубича

"Боже, как же мне в душе стукнуло, когда узнал о российском терроре локомотивного депо в Полтаве! Это же в полукилометре от моего родного дома! Прикованный 25 лет к постели брат Богдан Грубич пишет, что хер*чило адски, дом трясся как груша, и стекло все же вылетело...", - поделился ведущий.

Напомним, сын Константина Грубича служил на фронте, но, к сожалению, получил тяжелое ранение и потерял руку. Недавно Ярослав откровенно рассказал о фантомных болях и показал, как преодолевает эту проблему.