Константин Грубич сообщил об операции и обратился к поклонникам с важным призывом

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич сообщил об ухудшении состояния здоровья.

В своем Instagram звезда признался, что во время сдачи анализов и профилактических скринингов медики заподозрили отклонения от нормы, поэтому посоветовали пройти дополнительную проверку. По ее результатам было принято решение об операции, которую Грубич запланировал на 6 февраля. Деталей относительно диагноза он раскрывать не стал, однако успокоил поклонников, отметив, что вмешательство не является сложным.

По словам шоумена, при благоприятном ходе событий он сможет уже через несколько дней снова выйти на работу. В то же время Константин воспользовался случаем, чтобы обратиться к украинцам с важным призывом — не пренебрегать профилактическими обследованиями, особенно в старшем возрасте.

«Мечтаю, чтобы как можно больше людей оставались здоровыми и вовремя проверяли свое состояние. Особенно те, кому, как и мне за 50. Я сдавал кровь и было подозрение, что надо сделать более глубокую проверку. Иду на операцию. Она вроде бы не такая сложная. Дай Бог сегодня и домой вернусь. Через день выйду в эфир. Скрининг — действенный способ предотвратить беду. Это реально работает! Не ленитесь позаботиться о состоянии здоровья! Будете жить долго и счастливо», — подчеркнул звезда.

Телеведущий сообщил, что, кроме собственной операции, в тот же день хирургическое вмешательство запланировано и для его сына Ярослава. Напомним, в прошлом году парень получил тяжелое ранение на фронте и потерял конечность. На этот раз медики в очередной раз будут пытаться облегчить фантомные боли, которые мешают ему полноценно пользоваться протезом.

«Сегодня у нас в семье две операции: у меня и у Ярослава. Уже в который раз врачи будут пытаться уменьшить ему фантомные боли, которые ему досаждают и не дают нормально носить протез. Молюсь за него. Верю, что обе пройдут успешно и впереди у нас много интересных и счастливых дней», — добавил шоумен.

