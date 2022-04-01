Константин Грубич вместе с дочерью во время войны защищает страну на информационном фронте

Константин Грубич вместе с дочерью во время войны защищает страну на информационном фронте

Влада же иногда приобщает к работе и младшего брата Ярослава.

С начала войны России против Украины ведущий 1+1 Константин Грубич решил не эвакуироваться из столицы в более безопасное место, а остался в Киеве вместе с семьей.

К тому же с дочерью Владой они продолжают вместе работать на телеканале. Раньше они были в разных редакциях: Константин в "Твій день" и "ТСН. Тиждень", а Влада – в редакции "Сніданку з 1+1".

Но война объединила отца и дочь на работе. Сейчас Константин Грубич присоединился к команде "Сніданок. Онлайн".

Константин Грубич / пресс-служба канала "1+1"

"В довоенной жизни мы с Владой на работе почти не пересекались. Каждый работал в своей редакции. Но с началом войны все изменилось. Поскольку мы живем на левом берегу Киева, сейчас существенна трудность переехать мосты. И если выбираемся на канал, то едем вместе. Влада снимает, документируют реальные истории людей во время войны. Кто чем занимается, что с ними случилось, что эти люди ощущают. Для того, чтобы этот момент запечатлеть, и он остался в нашей памяти и в виде сюжетов", — рассказывает Константин Грубич.

А Влада Грубич добавляет, что делает такие сюжеты, которые будут поднимать боевой дух украинцев.

"Я пытаюсь делать такие сюжеты, которые по настроению хоть чуть-чуть могут поднять боевой дух обычных людей, как-то мотивировать их, подбадривать", — говорит Влада.

В столице до сих пор неспокойно, каждый день слышны сигналы воздушной тревоги, потому как отец Константин волнуется за дочь.

Константин Грубич с дочерью / пресс-служба канала "1+1"

"Конечно, мы с женой волнуемся, если Влада выезжает на съемку. Если дома, то соблюдаем правила, и когда слышим воздушную тревогу, то все идем в коридор, садимся между несущими стенами. Поэтому молимся, чтобы все обошлось… Но пока в такой же ситуации миллионы украинцев находятся", — говорит Грубич.

К журналистской работе Влады сейчас присоединился и ее младший брат Ярослав, который работал до войны графическим дизайнером.

"Мне нравится, что иногда Влада снимает сюжеты вместе с братом Ярославом. Он как оператор хорошо снимает. Недавно дети друг другу помогали в съемках сюжета о зоопатруле. Это история, как волонтеры спасают из закрытых домов и квартир заброшенных животных", – рассказывает Константин Грубич.

Константин Грубич с сыном, дочерью и женой / пресс-служба канала "1+1"

Сам Константин общие сюжеты с дочерью еще не делал, но не исключает это в будущем. Но недавно в "Сніданку.Онлайн" Влада сделала сюжет о киевском пекаре Андрее Пивоваре, который придумал рецептуру очень популярного сейчас Чернобаевского хлеба. Такую тему дочери подкинул отец.

"Я сначала нашел этого героя в Facebook, рассказал Владе, ей понравилась идея сделать сюжет о нем. Поэтому наверняка это можно назвать нашей общей историей", — говорит Грубич.

Дочь Константина Грубича с пекарем / пресс-служба канала "1+1"

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