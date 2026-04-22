Константин Грубич восхитил фото с женой и двумя детьми в особый день

Украинский телеведущий Константин Грубич поделился трогательными семейными кадрами и рассказал о важной семейной традиции.

В своем Instagram журналист опубликовал фото с женой Светланой и их двумя детьми Ярославом и Владой, сделанные во время поминальных дней. Семья в полном составе отправилась на кладбище, чтобы почтить память близких, хотя и не смогла сделать это в традиционные даты.

«У каждого из нас были причины "пропустить" второй вторник после Пасхи, не придя на кладбище к родным могилам. Потому что работа, эфир, запись, лечение, некомфортный холод в конце концов. Но мы собрались и уже под вечер все же "застали" Радуницу (Радоницу) — древний славянский поминальный праздник, который отмечается на девятый день после Пасхи (обычно во вторник). Также известен как Проводы, Гробки или Бабская Пасха. Это день "радостного" поминовения умерших, когда верующие делятся пасхальной радостью о воскресении Христа с покойными родственниками, посещая могилы», — поделился звезда.

Константин Грубич с семьей / © instagram.com/kostyagrubych

По словам Грубича, они посетили могилы родных на Лесном кладбище, в частности сестры-двойняшки Ярослава, бабушки, дедушки и других близких. После этого семья отправилась домой через лес, где и сделала теплые совместные фотографии.

«Мы посетили на Лесном Олюню, бабушку Лиду, дедушку Владимира и еще некоторых родственников и друзей. Возвращаясь в город через лес, Светланка сказала: "Я так рада, что мы все вместе здесь побывали именно сегодня". Я тоже», — добавил Грубич.

