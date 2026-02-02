Константин Грубич восхитил фото с женой-красавицей во время прогулки на замерзшем водоеме

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Реклама

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич впервые за долгое время показал свою жену Светлану.

Супруги устроили неспешную прогулку возле собственного дома и сделали импровизированную фотосессию на замерзшем водоеме. Фотографиями Грубич поделился в Instagram и одновременно откровенно рассказал о своем эмоциональном состоянии в непростой период. По словам Константина, такие семейные мгновения спасают от всех невзгод.

«Нервы как бы расхристанные по шкале на минус 10… Вдохновение надо наскребать по чайной ложечке. Одну из таких сегодня дало солнышко при 20-градусном морозе. Вышли подышать со Светланкой к нам на берег, что возле дома. Немножко зарядились витамином D и верой, что дальше будет лучше», — поделился шоумен.

Реклама

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Жена Константина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

В комментариях подписчики тепло отреагировали на фотографии, отметив искренность пары и простые радости совместного досуга.

Костя, у вас замечательная жена. Берегите друг друга, чтобы всегда была улыбка у вас. Вы лучшие

Я тоже так делал. Хороший способ подзарядиться

Очень красиво!

Напомним, недавно актриса Олеся Жураковская рассказала о мужчинах в своей жизни и влюблена ли она сейчас.