Константин Грубич впервые за долгое время показал жену-красавицу: как выглядят супруги

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

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Известный украинский журналист и ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич растрогал Сеть редкой публикацией о своей жене Светлане.

В день рождения возлюбленной, 21 июня, шоумен не только поздравил ее нежными словами, но и впервые за долгое время показал их совместную фотографию, на которой они счастливо позируют вместе на фоне цветущих сакур. Телеведущий посвятил Светлане трогательное послание, в котором назвал ее настоящим светом и пообещал беречь именинницу.

Константин Грубич с женой / © instagram.com/kostya_hrubych

Светлана Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

"Пусть Бог ежедневно находит среди множества своих дел хотя бы мгновение для взгляда на Тебя. Он тогда будет спокойным, что у него есть надежная сообщница: добрый, красивый, теплый, искренний человек с непростой, но похвальной судьбой и светлым именем Светлана. Если же у Всевышнего что-то там иногда не получится, то я вместо него начну, чтобы тебе было хорошо. Особенно сегодня, 21 июня. С Днем рождения, моя родная!" — растрогал шоумен.

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Напомним, на днях стало известно, что сын Константина Грубича пошел воевать. Ведущий отреагировал на мобилизацию родного человека двумя словами.