Константин Грубич очаровал появлением с женой-красавицей и взрослой дочерью на публичном мероприятии

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Реклама

Украинский телеведущий Константин Грубич приятно удивил поклонников, появившись на показе фильма «Стражи Рождества» вместе с женой Светланой и дочерью Владой.

В своем посте звезда рассказал, что хотя обычно предпочитает триллеры, а не комедии, на это мероприятие решил пойти из-за дружеской атмосферы и возможности провести время с семьей: «Хорошо позвали, даже подарок с мандаринками презентовали, и на событие можно было привести всю семью. Последнее было решающим фактором «за».

Константин Грубич с возлюбленной Светланой / © instagram.com/kostya_hrubych

Константин Грубич с дочерью Владой / © instagram.com/kostya_hrubych

Телеведущий также отметил, что был приятно удивлен как знакомыми лицами коллег, так и самой картиной. Кинолента, по словам знаменитости, оказалась «увлекательной, актуальной и талантливой».

Реклама

Супруги выглядели счастливыми и гармоничными — Константин позировал рядом с женой, которая привлекла внимание изящным образом и искренней улыбкой. Поклонники в комментариях не скрывали восторга, засыпая пару комплиментами.

Напомним, в 2014 году в трагическом ДТП погибла дочь телеведущего Константина Грубича — Ольга. Ее брат-близнец Ярослав после тяжелого ранения на фронте впервые обратился к публике и назвал сестру своим ангелом-хранителем.