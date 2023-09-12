Константин Меладзе развелся с Верой Брежневой и закрутил роман с молодой певицей – росСМП

Композитор Константин Меладзе развелся с певицей Верой Брежневой и закрутил роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

Такую информацию активно распространяют российские СМП (средства массовой пропаганды). Они утверждают, что Тарасова стала новой музой Меладзе. Подтверждение этому якобы есть то, что он написал русскоязычный трек для исполнительницы, который называется "Почему я?". Тем временем для Брежнева композитор уже давно не создает композиции.

София Тарасова / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Правда это или нет, определить сложно. Ни Брежнева, ни Меладзе не комментируют, в каких отношениях сейчас находятся. Также Тарасова не говорит ничего о предполагаемом романе с композитором. Кстати, сама же Брежнева комментировала новую работу Константина Меладзе с бывшей участницей группы "ВИА Гра".

Отметим, слухи о разводе Веры Брежневой с Константином Меладзе появились еще в 2022 году. Утверждалось, что причиной разрыва отношений стали разные взгляды на российское вторжение в Украину. Брежнева сразу разорвала все связи с Россией и занялась волонтерством, а вот Меладзе выбрал молчаливую позицию. В частности, за более чем полтора года полномасштабной войны композитор не сделал ни одного заявления.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / Фото: facebook.com/BrezhnevaVera

Пара не комментирует слухи об их разводе. Правда, Вера подогревает сплетни. Певица удалила с фотоблога все снимки с мужем и перестала публиковать совместные фото, как делала это раньше.

Кстати, недавно появилась информация, что Константин Меладзе лишился ВНЖ в стране-террористу. Кроме того, у продюсера якобы есть украинское гражданство и он никогда его не менял на российское.

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