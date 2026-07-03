- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 3215
- Время на прочтение
- 1 мин
Константин Меладзе тайно получил новое гражданство: что случилось с его украинским паспортом
Ранее у композитора было украинское гражданство, однако отмечается, что он получил паспорт другой страны.
Продюсер и композитор Константин Меладзе тайно получил новое гражданство.
По крайней мере именно так утверждают российские пропагандисты. К слову, у Константина Меладзе был украинский паспорт, который якобы даже обновлял в 2024 году. Однако продюсер, как утверждают пропагандисты, тайно получил гражданство Грузии.
Кстати, по законам страны у грузин не может быть двойного гражданства, только за исключением получения личного согласия от президента. Официально у Константина Меладзе не было таких разрешений. Пропагандисты утверждают, что композитор отказался от украинского паспорта.
Отметим, Константин Меладзе с самого начала полномасштабной войны выбрал молчание. Композитор не комментирует преступления россиян на украинских землях и практически не появляется в публичном пространстве. Говорят, что он якобы живет в Италии.
Кстати, Константину Меладзе весной этого года успели приписать новый роман. Композитора застали в компании значительно моложе него пассии.