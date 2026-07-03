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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3215
Время на прочтение
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Константин Меладзе тайно получил новое гражданство: что случилось с его украинским паспортом

Ранее у композитора было украинское гражданство, однако отмечается, что он получил паспорт другой страны.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Константин Меладзе

Константин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Продюсер и композитор Константин Меладзе тайно получил новое гражданство.

По крайней мере именно так утверждают российские пропагандисты. К слову, у Константина Меладзе был украинский паспорт, который якобы даже обновлял в 2024 году. Однако продюсер, как утверждают пропагандисты, тайно получил гражданство Грузии.

Кстати, по законам страны у грузин не может быть двойного гражданства, только за исключением получения личного согласия от президента. Официально у Константина Меладзе не было таких разрешений. Пропагандисты утверждают, что композитор отказался от украинского паспорта.

Константин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Константин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Отметим, Константин Меладзе с самого начала полномасштабной войны выбрал молчание. Композитор не комментирует преступления россиян на украинских землях и практически не появляется в публичном пространстве. Говорят, что он якобы живет в Италии.

Кстати, Константину Меладзе весной этого года успели приписать новый роман. Композитора застали в компании значительно моложе него пассии.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
3215
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