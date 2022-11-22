Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с Верой Брежневой

Композитор и продюсер Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с певицей Верой Брежневой.

В частности, знаменитость в своем Instagram посвятила Вере пост. Он оставил дату "22.11", а год продюсер решил скрыть смайликом в виде красного сердечка.

Также продюсер добавил строчку из песни Брежневой — "Любовь спасет мир". К своему посту Меладзе добавил черно-белый снимок, на котором изображена совсем маленькая Вера.

На фото изображена Вера Брежнева в детстве / Фото: instagram.com/meladzemusic

Певица, в свою очередь, пока не отреагировала на пост мужа, а Меладзе запретил оставлять комментарии под фото.

Отметим, летом начали распространяться слухи, что якобы Вера Брежнева и Константин Меладзе расстаются. Причиной их разрыва называли разные позиции в отношении войны в Украине. Вера с начала российского вторжения начала активно волонтерить, а Меладзе выбрал молчание. Поговаривали, что ссоры между супругами возникли из-за того, что Меладзе боится потерять бизнес в РФ, а действия Брежневой могут на него отрицательно повлиять.

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