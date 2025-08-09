- Дата публикации
Константин Темляк признался в домашнем насилии: Денисенко, Астафьева и другие звезды отреагировали
Сеть взорвалась реакцией на скандальные поступки актера.
Украинский актер Константин Темляк оказался в эпицентре громкого скандала после обвинений в домашнем насилии.
Так, громом среди ясного неба стали признания актера в домашнем насилии против бывшей девушки — фотографа Анастасии Соловьевой. Сначала сама девушка обнародовала фото и видео с синяками, скриншоты переписки и рассказала о психологическом давлении и унизительных "правилах", которые актер якобы устанавливал в их бывших отношениях. Более того, Соловьева обвинила Темляка в непристойном общении с 15-летней девушкой, чем еще больше ошарашила.
В свою очередь Темляк не стал отрицать фактов насилия, признав, что "неоднократно позволял себе физически повредить" бывшую, а также заявил о готовности понести юридическую и моральную ответственность. Он объяснил свое поведение "страшным периодом жизни", когда был зависимым от алкоголя, наркотиков и имел "болезни в голове". Однако артист добавил, что все это уже в прошлом и он окончательно переосмыслил свою жизнь.
После громкого поста актера в Сети поднялась волна обсуждений поведения Темляка. В частности, украинские звезды и юзеры поделились собственными размышлениями о насилии и поддержали Анастасию, отметив установление справедливости.
"Очень смелый и важный поступок. Сложно понять, но хочется поддержать. Пусть все получится" — Даша Астафьева
"Настя, большое спасибо, что решились рассказать. Моя поддержка с вами. Талантливый актер — не равно "здоровый ментально человек". Порой, совсем наоборот" — Екатерина Тышкевич
"Настя... Я сначала увидела видео Кости и только сейчас мне прислали ваш пост. Я не думала, что все настолько серьезно! Мне очень жаль, что Вам пришлось такое пережить" — Наталка Денисенко
"Как это страшно... Мои искренние соболезнования и моя вам поддержка" — Анна Сагайдачная
Человек может измениться и извиниться, но это не может освобождать его от ответственности и последствий, вне сроков
Нарциссы никогда не меняются, они меняют маски. Хорошо, что эта история получила огласку, потому что больше женщин будут знать, от кого надо держаться подальше