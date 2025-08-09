Константин Темляк признался в домашнем насилии: Денисенко, Астафьева и другие звезды отреагировали

Наталка Денисенко, Константин Темляк, Даша Астафьева

Украинский актер Константин Темляк оказался в эпицентре громкого скандала после обвинений в домашнем насилии.

Так, громом среди ясного неба стали признания актера в домашнем насилии против бывшей девушки — фотографа Анастасии Соловьевой. Сначала сама девушка обнародовала фото и видео с синяками, скриншоты переписки и рассказала о психологическом давлении и унизительных "правилах", которые актер якобы устанавливал в их бывших отношениях. Более того, Соловьева обвинила Темляка в непристойном общении с 15-летней девушкой, чем еще больше ошарашила.

В свою очередь Темляк не стал отрицать фактов насилия, признав, что "неоднократно позволял себе физически повредить" бывшую, а также заявил о готовности понести юридическую и моральную ответственность. Он объяснил свое поведение "страшным периодом жизни", когда был зависимым от алкоголя, наркотиков и имел "болезни в голове". Однако артист добавил, что все это уже в прошлом и он окончательно переосмыслил свою жизнь.

После громкого поста актера в Сети поднялась волна обсуждений поведения Темляка. В частности, украинские звезды и юзеры поделились собственными размышлениями о насилии и поддержали Анастасию, отметив установление справедливости.

