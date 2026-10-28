Константин Темляк впервые появился на публике после скандальных обвинений в насилии

Константин Темляк

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Украинский актер Константин Темляк , оказавшийся в центре громкого скандала из-за обвинений в домашнем насилии и подозрения в деле о развращении несовершеннолетней, снова появился на публике после длительного отсутствия.

Новые подробности резонансной истории и обстоятельства его появления узнаете в новом выпуске «Наедине с Гламуром» уже в эту пятницу. После огласки вокруг обвинений в свой адрес актер долгое время почти не появлялся в публичном пространстве. История приобрела значительный общественный резонанс и вызвала активное обсуждение в Сети.

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Впоследствии Темляк снова начал публиковать сообщения в соцсетях. В частности, он показался в военной форме и поделился своими стихами. В публичном пространстве он появился по поводу премьеры нового украинского кино «Хорошо, что мама не знает».

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Константин Темляк

Отметим, что летом 2025 года бывшая партнерша актера, фотографа Анастасия Соловьева, публично обвинила его в физическом и психологическом насилии во время их отношений. После этого Темляк обнародовал видеообращение, в котором признал, что в прошлом прибегал к физическим действиям в отношении бывшей партнерши, и попросил прощения.

Кроме этого, актер фигурирует в деле, связанном с подозрением в растлении несовершеннолетнего. Эти обстоятельства стали частью резонансной истории вокруг Темляка.

В то же время, следствие по делу продолжается. Окончательные выводы об обстоятельствах возможных правонарушений должны основываться на доказательствах, а виновность лица может быть установлена только обвинительным приговором суда.

29 октября в украинский прокат выходит криминальная ироническая комедия "Хорошо, что мама не знает" режиссера Саши Литвиненко, в которой Константин Темляк исполнил одну из главных ролей. Лента в стиле современного неонуара состоит из четырех взаимосвязанных новелл о трех членах одной семьи, скрывающих друг от друга собственные тайны. Их истории переплетаются в неожиданный сюжет, где у каждого поступка есть последствия.

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Напомним, недавно Константин Темляк после громких обвинений в насилии и развращении сделал неожиданное заявление с фронта .

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