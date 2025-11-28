Константин Трембовецкий после развода закрутил новый роман и рассекретил возлюбленную

Константин Трембовецкий

Известный украинский юморист Константин Трембовецкий после развода закрутил новый роман и рассекретил свою возлюбленную.

Шоумен раскрыл подробности личной жизни на проекте "Наодинці з Гламуром". Комик говорит, что сейчас не одинок. Константин Трембовецкий находится в отношениях с девушкой, которая проживает в Париже, Франция. Избранница юмориста является украинкой, она просто работает за границей. Девушку Константина зовут Соней. Пара уже больше года находится в отношениях.

"Я влюблен, у меня есть девушка. Но она живет в Париже, поэтому видимся мы не часто. Но, наверное, судьба меня вела. Так любил Париж, что нашел себе там девушку. Она украинка, просто она работает во Франции. Ее зовут Соня. Мы больше года вместе", - говорит шоумен Анне Севастьяновой.

Константин Трембовецкий

Парочка познакомилась в Сети. Соня является подписчицей Константина на Patreon - платформе, позволяющей поклонникам творческих личностей поддерживать их финансово.

"Мы познакомились в Интернете. Она моя подписчица на Patreon. Возможно, я с ней просто из-за денег - 10 долларов в месяц", - шутит шоумен.

Отметим, Константин Трембовецкий был женат. Юморист развелся с женой, но причину раскрывать не стал. Бывшие супруги вместе воспитывают сына Милана.

