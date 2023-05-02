Константин Войтенко после тяжелого развода показал нежные поцелуи с новой избранницей

Актер не скрывает, что у него есть вторая половинка.

Звезда украинских сериалов Константин Войтенко после того, как рассекретил свою избранницу, охотно делится романтическим контентом с ней.

Артист вместе с возлюбленной, украинским дизайнером Наталией Каминской, находился в Каменце-Подольском. Туда парочка ездила к друзьям, на открытие их бизнеса. Во время пребывания в городе Константин и Наталья нашли фотографа и сделали романтические фото.

Константин Войтенко и Наталья Каминская / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

На некоторых снимках счастливый актер нежно целует свою избранницу, на другой – держит за руки и обнимает.

Константин Войтенко и Наталья Каминская / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

"Приехать в Каменец-Подольский к своим друзьям на открытие! Встретить лучшего фотографа! Сделать фотосессию за три минуты! Быть счастливыми с Наталией Каминской", — написал Войтенко.

Константин Войтенко и Наталья Каминская / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Напомним, Наталью Каминской актер встретил после тяжелого разрыва с супругой. Семь лет Константин прожил в браке с танцовщицей Валентиной. Однако в октябре 2022 года пара развелась. Вместе экс-супруги воспитывают дочь Эмилию.

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