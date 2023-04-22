Константин Войтенко признался, что больше не одинок и рассекретил новую избранницу

Звезда украинских сериалов Константин Войтенко после развода с Валентиной Марининой закрутил новый роман.

На своей странице в Instagram актер заявил, что больше не одинок и поделился первыми фотографиями со своей любимой, на которых нежно обнимается и целует ее. Избранницей Войтенко стала украинская дизайнер одежды Наталья Каминская.

Константин Войтенко с девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

"Самое приятное в жизни — это любить и чувствовать, что тебя любят. Моя", — подписал фото с девушкой актер.

Константин Войтенко с девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Напомним, что в октябре 2022 года Войтенко объявил, что расстается со своей супругой Валентиной после семи лет в браке. Пара пыталась уберечь отношения, однако ничего не вышло. Вместе "эксы" продолжают воспитывать дочь Эмилию.

Кстати, у новой избранницы актера Натальи также маленький сын от предыдущих отношений.

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