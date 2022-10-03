Константин Войтенко расстался с женой после семи лет брака: "Время прощаться"

В прошлом году вся страна волновалась за артиста Константина Войтенка и надеялась, что знаменитость наладит отношения с женой Валентиной.

Хотя осенью прошлого года пара таки воссоединилась но, как оказалось, ненадолго. В своем Instagram Валентина сообщила, что развелась с Константином. Она отметила, что это уже окончательное решение и больше они не будут вместе. Валентина также поделилась, что уже вернула себе девичью фамилию.

Костя Войтенко с женой / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

"Я возвращаю свою девичью фамилию — Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверное, это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину", – рассказала Валентина.

Константин Войтенко с женой / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Напомним, в прошлом году Константин в эфире "Танцев со звездами" впервые признался, что они с супругой переживают сложный период и у их отношениях случился кризис. Пара была на грани развода и не жила вместе. Впрочем, тогда супруги смогли найти общий язык и помириться.

Отметим, Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Вместе они воспитывают дочь Эмилию, которая родилась в декабре 2016 года.

Константин Войтенко с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

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