Константин Войтенко слился в поцелуях с женой-красавицей и показал их романтику в Киеве

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Реклама

Украинский актер, звезда сериала «Коли ми вдома» Константин Войтенко порадовал редкими фотографиями со своей женой, дизайнером Наталией Каминской.

Супруги устроили романтическую фотосессию во время вечерней прогулки по Киеву. На атмосферных кадрах возлюбленные гуляли почти по пустым улицам столицы, держались за руки, нежно обнимались и сливались в поцелуях на фоне заката.

Реклама

Для съемок Константин и Наталья выбрали гармонично сочетающиеся между собой образы. Актер позировал в джинсах и черной майке, в то время как его возлюбленная появилась в черном топе и светлых джинсах.

Реклама

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Серию чувственных фотографий Войтенко в Instagram подписал коротко, но красноречиво: «Лето, которое хочется запомнить».

В комментариях поклонники не скрывали восхищения фотографиями супругов. Многие пользователи обратили внимание не только на их нежность, но и на сходство возлюбленных.

Какие же вы красивые

Вы очень похожи

Боже, какие же вы!

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Напомним, Константин Войтенко женился на дизайнере Натальи Каминской два года назад. До этого актер семь лет состоял в браке с танцовщицей Валентиной Марининой. У бывших супругов есть общая дочь Эмилия.

Новости партнеров