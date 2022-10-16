Константин Войтенко умилил Сеть редким фото с дочерью

Звезда сериала "Когда мы дома" Константин Войтенко впервые за долгое время поделился с поклонниками фотографией со своей дочерью.

Милое осеннее фото с 5-летней Эмилией актер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Эми передает всем поздравления (и пончик). Но говорит, что победа уже близка", — подписал фотографию Войтенко.

Константин Войтенко с дочерью / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Поклонники актера в комментариях отметили, что девочка уже заметно повзрослела и стала похожа на своего звездного отца.

Напомним, что Эмилия родилась в браке Константина Войтенко с актрисой и танцовщицей Валентиной Войтенко. Супруги были в браке семь лет, однако в этом году официально объявили о разводе. Недавно актер впервые прокомментировал расставание с любимой.

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