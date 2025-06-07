Константин Войтенко в первую годовщину брака показал пикантные фото с женой: "Прошли первый уровень"

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/natalii.kaminska

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7 июня украинский актер, известный по сериалу "Коли ми вдома", Константин Войтенко вместе с женой - дизайнером Натальей Каминской - празднуют первую годовщину брака.

В честь этой даты супруги устроили атмосферную фотосессию в уютном интерьере, поделившись кадрами в фотоблоге. На серии романтических и соблазнительных кадров парочка попозировала в доме и очаровала своими искренними чувствами. Во время фотосессии Наталья предстала в черном кружевном платье, а Константин - в стильном костюме в тон.

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

По словам артиста, этот год супружеской жизни выдался довольно насыщенным: с радостями, бытовыми вызовами и абсолютной поддержкой друг друга. Войтенко не сдерживал самоиронии и откровенности.

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"Прошли первый уровень выживания в браке. 12 месяцев любви, поддержки, смеха, немного драм и несколько "ну и живи тогда сам!". Медаль "Лучший муж/жена года" вручена (в воображении, но все равно заслуженно). Вино, как и мы, с годами только лучше. Дальше будет только интереснее", - высказался в годовщину брака Войтенко.

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Константин Войтенко с женой / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Напомним, недавно звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон разошлась с солистом группы Coldplay Крис Мартин после восьми лет романа - известна причина такого решения.