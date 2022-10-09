Константин Войтенко впервые прокомментировал развод с женой: "Главное – оставаться человеком"

Украинский актер Константин Войтенко утром побывал в студии "Сніданок. Вихідний".

В прошлом году Константин был участником шоу "Танцы со звездами", где вся страна узнала, что артист переживает кризис в браке. С танцовщицей Валентиной Марининой они познакомились на одном из актерских кастингов. В 2015 году поженились. А через год у них родилась дочь Эмилия.

Когда в феврале этого года началась полномасштабная война о личной жизни Кости вроде как забыли, сам Войтенко активно занялся волонтерством, вместе с друзьями помогает ВСУ, собирая средства и закупая все необходимое.

В "Сніданку.Вихідний" Константин Войтенко впервые прокомментировал развод. Артист отметил, что в любой ситуации важно оставаться человеком:

"Мне кажется, что самое важное сейчас – оставаться человеком. Неважно, что у тебя происходит. Ты должен быть человеком, сейчас такие времена, что если ты будешь вести себя как не человек… Надо нормально общаться", — сказал Войтенко.

Он также поделился, что своей задачей видит сохранить хорошие отношения с 6-летней дочерью Эмилией, которая родилась в браке с Валентиной:

"Моя задача какая. Я отец. Если у меня не вышло с женой, нужно, чтобы у меня вышло с ребенком. Я должен быть нормальным хорошим отцом. В наше время, когда разрушаются семьи не только потому, что развод, надо фокусироваться на хорошем. У меня очень много знакомых погибло на этой войне, разрушаются семьи именно так. И то, что кто-то сейчас разводится, мне кажется, сейчас совсем не проблема. Разводитесь, если вам этого хочется", — добавил актер.

Константин Войтенко с экс-женой / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Он признался, что часто общается с дочерью сейчас и уже разговаривает с 6-летней Эмилией по-взрослому и не скрывает от нее ничего. "Общаемся постоянно, задает вопросы. Ребенок уже взрослый, 6 лет уже почти, можно прямо говорить все", — сказал звездный отец.

Константин Войтенко с экс-женой и дочерью / Фото: instagram.com/kostiantynvoitenko

Напомним, в начале недели супруга Константина Войтенко Валентина сообщила, что они официально развелись после семи лет брака. Женщина также сообщила, что вернула себе девичью фамилию Маринина.

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