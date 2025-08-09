Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и развращении 15-летней: актер сделал громкое заявление

Константин Темляк

Украинский актер Константин Темляк оказался в эпицентре скандала, после того как его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, публично рассказала о годах издевательств и унижений в отношениях с ним.

В своем Instagram Соловьева заявила, что Темляк в свое время до полномасштабного вторжения был зависимым от алкоголя и наркотиков, постоянно контролировал ее жизнь, обвинял в изменах, разрушал психику и применял физическую силу. По ее словам, он даже установил для нее "список правил", которых она должна была придерживаться.

Пост Анастасии Соловьевой

"Я не могла рассказать свою историю четыре года... Молчала из-за стыда, из-за его публичности и моего малого количества подписчиков. И из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида", — шокировала Анастасия.

В подтверждение фотограф опубликовала фото и видео с синяками, скриншоты переписок и кадры, где, по ее словам, видно агрессивное поведение Темляка.

Пост Анастасии Соловьевой

Пост Анастасии Соловьевой

Вскоре Соловьева опубликовала еще один отдельный пост со скриншотами переписки актера с, как она утверждает, 15-летней девушкой. На снимках 2023 года видно, как актер склоняет несовершеннолетнюю к сексу.

Пост Анастасии Соловьевой

Реакция Константина Темляка на обвинения в домашнем насилии

Актер, находясь уже в других отношениях, не стал отрицать часть обвинений от своей бывшей. В фотоблоге он признал, что все обвинения со стороны Соловьевой "не выдумка" и он действительно "неоднократно позволял себе физически повредить ее, толкнуть или сжать руку до синяка". По словам Темляка, ему "очень стыдно" за то поведение, и он готов понести юридическую и моральную ответственность.

"Это был период, когда в моей жизни было много алкоголя, наркотиков и нездоровые отношения. Очень много сил вложил, чтобы выйти из тех отношений. Я был инициатором, после чего я услышал фразу: "Я испорчу тебе жизнь", — высказался Темляк.

Он отметил, что после разрыва просил прощения у Соловьевой, но она не приняла их. Актер также вспомнил о других "ментально-нездоровых отношениях", где он, по его словам, тоже наносил вред партнерам, но впоследствии пытался исправиться.

Пост Константина Темляка

"Я хотел бы еще раз публично извиниться перед тобой, Настя. Это был страшный период нашей жизни, это были очень взаимно нездоровые отношения. Я сделал много вещей, за которые мне очень стыдно до сих пор. Также мне стыдно перед всеми теми, кого по отмечали в комментариях — связанных со мной людей, сообщества, театр. Мне невероятно стыдно за то, каким человеком — как партнер — я был в прошлом. Но я благодарен, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом, и стать тем, кем я являюсь теперь", — добавил актер.

В свою очередь, нынешняя жена Темляка, с которой он женился в 2024 году, актриса Анастасия Нестеренко также отреагировала на скандал. В сторис она обнародовала заявление, где отметила, что в браке не испытывала никакого домашнего насилия со стороны артиста. И добавила, что не может "отвечать за слова и поступки другого человека".

