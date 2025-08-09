Константина Темляка после скандала с домашним насилием убрали из клипа Jerry Heil и Yarmak

Jerry Heil, Константин Темляк, Yarmak

Украинский рэпер и военнослужащий YARMAK вместе с Jerry Heil отреагировали на обвинения актера Константина Темляка в домашнем насилии.

Дело в том, что на днях актер вместе с женой Анастасией Нестеренко появились в клипе звезд к песне "З якого ти поверху неба?". По сюжету они играли историю любви военного и его избранницы. Однако неожиданно и почти одновременно с выходом работы в Сети вспыхнул скандал относительно поведения Темляка в прошлом.

В частности, бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева обвинила его в домашнем насилии и регулярном абьюзе, предоставив соответствующие доказательства. Сам артист отреагировал на это заявление публичным видеообращением, где подтвердил эту информацию. Он отметил, что действительно в свое время мог нанести "физические повреждения" партнершам, но теперь, по его словам, он прошел длительный путь к изменениям и больше так не поступает.

Пост Константина Темляка

На такие откровения обоих в Сети отреагировали ряд звезд и юзеров, которые в комментариях настаивали на справедливости. В частности, некоторые из них призвали артистов, в клипе которых появился Константин, удалить работу. Поэтому YARMAK и Jerry Heil прислушались и удалили ролик, несмотря на его стремительный взлет на платформах.

Кроме того, исполнители вышли на связь с прояснением ситуации и четкой позицией. Она заверили, что все это было невозможно предвидеть и они категорически осуждают любые насильственные действия. Поэтому предложили военным и их избранницам поделиться их историей любви в формате видео. Фрагменты из этих историй и попадут в обновленный клип "З якого ти поверху неба?".

Пост Jerry Heil и YARMAK

"Любое насилие — это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее. Конечно, мы не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок, как и любой из вас. Это стало известно уже после публикации видео. Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев, которые проживают свою любовь на расстоянии. Клип к песне "З якого ти поверху неба?" удален, потому что наша история не об этом. Работа была создана для вас, для тех, кто любит в условиях настоящего, поэтому мы хотим эту песню целиком и полностью вам посвятить! Мы смонтируем клип о вас!" — говорится в заявлении YARMAK и Jerry Heil в Instagram.