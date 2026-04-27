Концерт Анастасии Приходько отменили в Черновцах после заявления о "киевском" языке
Артистка назвала себя человеком, который говорит «на киевском русском языке».
В Черновцах вспыхнул скандал вокруг высказываний артистки Анастасии Приходько, из-за чего был отменен ее концерт.
История начала разворачиваться после анонса выступления певицы в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. Событие было запланировано на 5 мая. Однако после обсуждений в соцсетях вокруг языкового высказывания артистки ситуация резко изменилась. В центре начали получать обращения от возмущенных посетителей. Параллельно возросло внимание к самому выступлению. В конце концов заведение приняло решение остановить сотрудничество с организаторами.
«Наша позиция остается неизменной: мы поддерживаем украинскую культуру, украинский язык и ценности, за которые сегодня борется наша страна. Для нас важно сохранять пространство, которое соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и нашим посетителям», — говорится в заявлении.
После этого в центре уточнили, что о выступлении узнали уже на этапе продажи билетов. Контракт с организаторами так и не подписали. Там отметили, что реагировали на общественный резонанс и сразу сообщили о невозможности проведения концерта в этой локации.
«Сейчас, когда выяснилось, что началась продажа билетов и что концерт планируется в нашем заведении, мы решили не подписывать никакого договора и сообщили организаторам, чтобы они искали другую локацию… Нас упоминали в социальных сетях, где люди возмущались. Мы реагировали и сообщали, что у нас концерта не будет», — заявила и.о. директора центра Татьяна Дьяченко.
Со стороны артистки также подтвердили изменение планов. В команде отметили, что продолжать подготовку к выступлению в Черновцах не будут. Причиной назвали общественное напряжение вокруг ситуации.
«Произошел определенный мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали „нет“ и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером…», — сказал пиарщик Кирилл.
Он также добавил, что тема языка остается чувствительной, а возвращение к выступлениям в городе возможно только при другом общественном климате.
Параллельно стало известно, что еще один концерт Приходько в Черновицкой области также не состоится. Выступление в Новоднестровске, запланированное на 6 мая, отменили из-за слабого спроса на билеты.
Напомним, накануне артистка оказалась в центре критики после сообщения в соцсетях, где назвала свою языковую практику «киевским русским языком», на что отреагировал также ведущий Андрей Бедняков. Именно это заявление стало триггером для дальнейшей реакции части аудитории и организаторов событий, что в итоге привело к отмене выступлений в регионе.