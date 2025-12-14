Концерт Макса Барских в Киеве оказался под угрозой срыва: зрители почти час провели в темноте

Макс Барских / © instagram.com/max_barskih

Реклама

Певец Макс Барских 13 декабря отыграл концерт в Киеве, который не прошел без неприятных казусов.

Выступление артиста состоялось во "Дворце спорта". Все начиналось хорошо. Макс Барских вышел на сцену, спел несколько песен, а дальше планы пришлось менять. Как пишет Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?", концерт Барских практически оказался под угрозой срыва. А все из-за технических неисправностей.

Дело в том, что на сцене погас большой экран, где должен был транслироваться видеоряд. Поэтому, Максу Барских пришлось взять паузу. В это время зрители, которые собрались, ждали артиста в темноте. После того, как прошло полчаса, режиссер Алан Бадоев извинился и попросил еще немного ожидания, пока наладят технику.

Реклама

Макс Барских / © instagram.com/max_barskih

Макс Барских вернулся на сцену почти через час. Наконец, артист отыграл концерт. При этом в перерывах между песнями исполнитель извинялся несколько раз за технические неисправности и шутил над ситуацией, чтобы разрядить обстановку.

"Я пожалуй сегодня напьюсь, потому что такого стресса давно не переживал", - сказал со сцены артист.

Напомним, недавно певец MONATIK сыграл концерт в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua побывала на событии и предлагает посмотреть, каким было шоу с танцами ведущей Екатерины Осадчей и пародией на артистку Джамалу.