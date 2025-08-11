Концерт Макса Коржа в Варшаве закончился скандалом: что разозлило поляков и при чем здесь украинцы

Макс Корж

Белорусский певец Макс Корж отыграл концерт в Польше, который закончился скандалом из-за флага УПА.

Событие состоялось в Варшаве на Национальном стадионе. Концертная площадка вмещает около 60 тысяч зрителей. В частности, на концерте Макса Коржа собралось также и немало украинцев, которые делились соответствующими видео в Сети. Правда, это вызвало неоднозначную реакцию, да и сам концерт не прошел без скандалов.

Концерт Макса Коржа в Варшаве и что возмутило украинцев

Артист отыграл концерт 9 августа. В день его выступления местные власти Варшавы перекрывали улицы вокруг Национального стадиона и даже меняли движение общественного транспорта. Все потому, что концертная площадка вмещает 60 тысяч человек, поэтому зрителей собралось немало.

При входе на территорию стадиона охрана тщательно проверяла всех фанатов артиста. В частности, у зрителей даже отбирали флаги, в том числе и украинские, и белорусские (к слову, Макс Корж является певцом из Беларуси).

Кстати, как оказалось, среди украинцев было немало желающих попасть на событие, о чем свидетельствует множество видео из соцсетей. Конечно, это не прошло без возмущений. Дело в том, что Макс Корж хоть и осудил войну в Украине, но публично не назвал Россию агрессором. Кстати, на этом же концерте в Варшаве певец призвал остановить войну, но к конкретике не прибегал, что тоже вызвало возмущение.

Украинцы, которые ходят на концерты белоруса, поющего на русском и у него есть открытые даты на концерты в России - ну для чего?

А к кому он обратился? Может, к Израилю? Или к Зеленскому, или к путину?! Ничего не понятно, но наши люди видят то, что хотят видеть.

Заплатить кучу денег белорусу, у которого даже не нет четкой позиции..

Правда, некоторые поддержали Макса Коржа. В частности, пользователи отмечали, что на самом деле Макс Корж поддерживает Украину и против развязанной Россией войны. Что касается его песен на русском, то пользователи напомнили, что он - белорус.

Макс Корж открыто выступает против войны!

Как же мне нравятся украинские хейтеры Макса Коржа и людей, которые были на выступлении. Может, это зависть? Вы все слушали, выросли и танцевали под его песни. И это факт. А мы выбираем жить в кайф и радоваться жизни, которая у нас есть!

Он один из тех, кто не боится говорить о войне, петь. Хватит того хейта против него! Он действительно талантливый человек!

Что на концерте Макса Коржа возмутило поляков

К слову, хоть на концерт и было запрещено приносить любые флаги, однако некоторым это все же удалось сделать. В частности, среди зрителей засветился красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. На это обратил внимание депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий. Политик резко осудил этот поступок и пообещал написать заявление в прокуратуру, считая это нарушением статьи 256 Уголовного кодекса Польши, которая запрещает пропаганду тоталитарных идеологий.

"У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц-геноцида детей, но у вас нет сил защищать собственную родину? Вон из Польши!" - резко написал в своем "X" Дариуш Матецкий.

Пост Дариуша Матецкого

К слову, официально флаг УПА в Польше не запрещен. Тем не менее, у многих поляков он вызывает противоречивые эмоции из-за Волынской трагедии, когда в 1943-1944 годах на Волыни произошли кровавые конфликты между украинцами и поляками. Польский институт нацпамяти называет официальные данные о 120 тысячах погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 тысячах убитых украинцев. Украинские историки называют другие цифры: до 20 тысяч убитых украинцев и 35-40 тысяч убитых поляков.

Отношение Макса Коржа к войне в Украине, которую развязала Россия

Еще в 2016 году СБУ запрещала Максу Коржу въезд в Украину из-за посещения им оккупированного Крыма. Однако в 2017 году соответствующий запрет отменили. В СБУ прокомментировали это тем, что не было обнаружено в действиях певца угрозы национальной безопасности, несмотря на факты посещения им оккупированного Крыма.

Когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, Макс Корж выступил против этого, опубликовав пост в Instagram. Правда, он четко не указал на то, что РФ является агрессором.

Макс Корж

В июне 2022 года исполнитель выпустил русскоязычную антивоенную песню, где звучали такие строки: "Прав тот, кто защищает свой дом". Несмотря на это, у певца и в дальнейшем были запланированы концерты в РФ. После шквала критики Макс Корж якобы отменил запланированные выступления, но даты выступлений остаются открытыми.

Долгое время исполнитель находился в Беларуси, но по данным белорусских СМИ, он покинул страну после того, как его "вызвали на беседу" по политическим причинам.