Концерт MELOVIN в Ровно сорвали активисты: полиции пришлось вмешаться

MELOVIN сорвали концерт

Украинскому певцу MELOVIN неизвестные сорвали концерт в Ровно.

Исполнитель должен был выступить в городе 17 февраля в Ровенском дворце культуры «Текстильщик». Однако мероприятие так и не состоялось. Просто перед самым событием у входа собрались активисты. Они были в масках, с плакатами протестовали против однополых браков в Украине и выкрикивали соответствующие лозунги.

Наконец, концерт MELOVIN пришлось отменить. Организаторы приняли такое решение в целях безопасности. Хотя присутствующим объявили, что это произошло по техническим причинам. "Суспільне" сообщает, что на место прибыла полиция. Правоохранители пообщались с присутствующими и пришли к выводу, что нарушений общественного порядка не зафиксировано.

«Правоохранители оперативно отреагировали и прибыли на место происшествия. Во время обработки сообщения никаких столкновений или других существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было», — говорится в сообщении полиции.

Директор Ровенского дворца культуры тоже прокомментировал инцидент. Он отметил, что пришли активисты и выкрикивали лозунги, при этом охрана организаторов концерта покинула событие. Наконец, пришлось вмешаться полиции.

«Должен был быть концерт. Подписано соответствующее соглашение. Пришла группа людей, выкрикивали лозунги. Охрана организаторов покинула помещение. Тогда приехала полиция, чтобы пообщаться с присутствующими. Ничего такого горячего нет», — говорится в сообщении.

Отметим, MELOVIN летом 2021 года совершил каминг-аут и сообщил, что является бисексуалом. Недавно артист был помолвлен с военным, однако в День святого Валентина пара объявила о разрыве.