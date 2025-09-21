Концерт MONATIK в Киеве: Дантес с синяком, "беременные" танцы ROXOLANA и возвращение Алины Паш

MONATIK

В Киеве состоялся грандиозный концерт одного из самых популярных артистов страны – на сцене Дворца спорта MONATIK представил песни из альбома, над которым работал шесть лет!

Артист, в свое время собравший аншлаг на НСК "Олимпийский", на этот раз задался целью удивить не только фанов, но и коллег по сцене. Ведь запланировал на этот год презентации четырех разных шоупрограмм на четырех разных площадках столицы.

Концерт MONATIK в Киеве

Напомним, в феврале состоялся камерный концерт в КВЦ "Парковый", в июле шоу реализовали в помещении Украинского Дома. И вот наконец очередь дошла до самой масштабной площадки – Дворца спорта. Редакция ТСН.ua побывала на событии и собрала самые интересные моменты вечера.

Уже по традиции прошлых концертов, мероприятие началось с благотворительного аукциона, который проводили "Львы на джипе" . Менее чем за час им удалось собрать около полумиллиона гривен на нужды ВСУ. Впоследствии на сцене появился уже постоянный ведущий концертов Дмитрия Монатика — шоумен Евгений Янович — и обратился к зрителям поэтическими строчками, которые также можна услышать на пластинке музыканта. Отметим, всего в альбом "Вічно танцююча людина" вошли 32 трека, среди которых восемь дуэтов с известными артистами. К слову, все совместные композиции впервые были представлены вживую именно в этот вечер.

Но перед тем, как спеть в дуэтах, 39-летний артист разогревал публику своими силами. Эффектно, почти театрально появившись на сцене, главный "виновник" вечера сразу привлек внимание своим костюмом, который для него создал известный дизайнер Иван Фролов. "Как же он будет в такой теплой кофте танцевать два часа?!", - вопрос, который сразу мог возникнуть у зрителей после первого взора на Монатика, изображение которого демонстрировали одновременно восемь огромных экранов. Ведь все знают, что Дмитрий на своих концертах зажигает так, что жарко даже зимой. Но судя по тому, что артист ни разу во время концерта не переоделся, в костюме, который еще дополняли шорты-юбка, ему было более чем комфортно. Исполнив популярные композиции, в том числе "Вічно танцююча людина" и "РитмоLove" артист наконец-то перешел к самой ожидаемой части вечера.

Дуэтный блок начался с номера с рэпером OTOY, вместе представившим композицию I.D. ("Идем Далее"). Напомним, трек посвящен стрит-культуре и уличным видам спорта. Поэтому весь номер артисты, равно как настоящие спортсмены, активно перемещались, охватывая своим вниманием всю арену Дворца.

Следующим на сцене появилась группа KAZKA во главе с солисткой Александрой Зарицкой, которая еще больше похудела за последние месяцы. После исполнения совместного хита "Про тебе" Монатик неожиданно перепел песню группы - "Свята", чем вызвал овации публики. К слову, этот ход с перепевом хитов своих гостей — артист проделывал после каждого общего номера.

Следующими были PHIL IT с треком "Спогади" и ROXOLANA с песней "Инь Ян". Появление беременной певицы с открытым животиком удивило многих, а еще больше – ее зажигательные танцы вместе с Дмитрием.

Наиболее страстным номером была постановка вместе с Надей Дорофеевой на песню "If you know what I mean". "Кажется, мурашит. Кажется, мы влипли. А как же иначе? Тебя бы я выпил", - пели артисты друг другу, слегка флиртуя.

Ярким возвращением на украинскую сцену стало выступление певицы Алины Паш. Напомним, артистка после полномасштабного вторжения переехала в Штаты. И вот наконец-то вернулась. Исполняя композицию под названием "Скромность" Алина вместе с Дмитрием точно не соответствовали этому понятию — звезды уверенно и дерзко спели общий трек, словно делают это не впервые.

Еще был дуэт с певицей KOLA на песню "127", также не оставивший артистов без оваций и подпеваний зрителей, хотя песня только недавно попала в ротацию.

В финале же дуэтного блока состоялось выступление уже трех артистов – вместе с Монатиком на сцене появились Владимир Дантес и Алексей Дурнев . Кстати, для блогера-шоумена это был дебют на большой сцене, который он точно запомнит надолго. А все потому, что его напарник Владимир Дантес прямо во время выступления чуть не искалечился. Как мы узнали, в финале своего выступления ребята должны были эффектно прыгнуть в глубину сцены. Но что-то пошло не так, и Дантес получил ушиб лица с синяком на лбу.

Скриншот из видео, которое выложил сразу после выступления Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Кстати, как и на прошлых концертах в рамках поддержки альбома певец Дмитрий Монатик выставил на аукцион собственную бейсболку, в которой танцевал в этот вечер. Зритель из фанзоны отдал за нее 50 тысяч гривен. Также уже немного предсказуемым, но не менее щемящим моментом было признание в любви одного из зрителей своей любимой, которых Монатик пригласил на сцену. Конечно, девушка ответила согласием и под аплодисменты всего зала пара слилась в поцелуе.

Также нельзя не отметить все хореографические постановки, которые уже традиционно создают для MONATIK самые известные хореографы страны – Константин Гордиенко и Алексей Базела . Но, к сожалению, сами в этот вечер не танцевали.

А вообще концепция, которую MONATIK уже давно заложил в основу своих шоу — когда сцена превращается в 360-градусное пространство — не может оставлять зрителя ни на минуту отстраненным все два с половиной часа действа. Порой казалось, что Дворец спорта не выдержит энергии, которой MONATIK и его друзья-артисты заряжали в этот вечер. Это был не просто концерт — а настоящее ШОУ действительно мирового уровня. Фантазии команды артиста не имеют предела – они умеют удивлять по-настоящему и превосходить самих себя с каждой новой постановкой.

На бис MONATIK подарил слушателям попурри из своих самых известных композиций. Финальным аккордом стало акапельное пение Гимна Украины, которое артист исполнил вместе с залом — момент, растрогавший до слез, и точно останется в памяти всех зрителей, как и все шоу.

Напомним, второй концерт артиста состоялся в легендарном Украинском доме и тоже запомнился многими моментами.