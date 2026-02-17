Концерт памяти Степана Гиги: известные звезды соберутся на сцене, чтобы почтить легендарного певца

Степан Гига

Реклама

Вскоре в Киеве состоится концерт, посвященный памяти легенды украинской эстрады и шлягера, народного артиста Украины Степана Гиги, который умер в прошлом году 12 декабря.

Событие запланировано на 28 марта. Именно в этот вечер главная многотысячная концертная арена страны - "Дворец спорта" - примет большой концерт памяти Степана Гиги, имя которого навсегда вписано в историю национальной культуры, а песни "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат" стали частью музыкального кода нескольких поколений украинцев.

В концерте примут участие более 50 известных украинских артистов и групп - представители разных поколений и музыкальных направлений. Они сойдутся на одной сцене, чтобы исполнить знаковые песни Степана Гиги и отдать ему дань уважения. Все композиции прозвучат в специально подготовленных современных аранжировках, которые сохранят дух оригинала и одновременно откроют музыку певца новому поколению слушателей.

Реклама

Степан Гига

Указано, что в концерте примут участие дети Степана Гиги, артистки FIЇNKA, alyona alyona, Наталья Бучинская, Оля Цибульская, Злата Огневич, Елена Тополя, Геля Зозуля, певцы Виктор Бронюк, Volkanov, Роман Спорпион, Dima Prokopov, Артем Пивоваров, группы "Лисапетный батальон", "Зорепад", TVORCHI и многие другие.

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Жизнь артиста оборвалась в одной из больниц Львова, куда он попал незадолго до смерти. Прощание с исполнителем состоялось 14-15 декабря, после чего его похоронили на Лычаковском кладбище.