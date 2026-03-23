Концерты экс-участника Modern Talking отменили в Литве на фоне его заявлений о приверженности к России

Дитер Болен / © Associated Press

Бывший участник немецкого музыкального дуэта Modern Talking Дитер Болен попал под отмену в Литве.

Артист должен был выступить в двух литовских города - Клайпеде и Каунасе. Концерты Болена должны были бы состояться в ноябре. Продажу билетов уже даже начали, но менее чем через неделю информация о выступлениях звезды Modern Talking исчезла. Местное издание LRT.lt выяснило, в чем причина. Оказалось, что концерты Дитера Болена отменили.

Причины такого решения официально не называют. Однако предполагается, что бывший участник Modern Talking Дитер Болен попал под отмену на фоне его пророссийских заявлений. Так, он открыто критиковал санкции против РФ, которые ввели из-за вторжения страны в Украину. Кроме того, музыкант был не в восторге из-за охлаждения отношений между Германией и Россией, и при этом называл этот тандем "командой мечты". Что же касается войны, то артист заявлял, что "у Украины нет шансов против РФ".

Дитер Болен / © Associated Press

